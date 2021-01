Covid in Svizzera, altri 2'851 casi in ventiquattro ore

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera sono stati accertati in laboratorio altri 2'851 casi di coronavirus. Su 22'699 test effettuati, il 12,6% è pertanto risultato positivo. Lo si evince dagli odierni dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nel nostro paese i casi complessivi sono 487'357.

Purtroppo anche oggi le autorità segnalano 98 nuovi decessi legati al coronavirus. Sinora, sempre secondo le statistiche federali, sono 7'793 le persone morte in relazione alla pandemia.

Per quanto riguarda invece i ricoveri, nelle ultime ventiquattro ore il provvedimento si è reso necessario per altre 147 persone.

Attualmente l'incidenza relativa agli ultimi quattordici giorni è di 494,89 casi accertati ogni 100'000 abitanti (ieri il valore era pari a 520,59).

Verso un inasprimento delle misure? - Nel frattempo le autorità elvetiche stanno valutando un inasprimento dei provvedimenti anti-coronavirus. Una decisione in merito da parte del Consiglio federale è attesa per domani, mercoledì 13 gennaio. Ieri il ministro della sanità Alain Berset ha manifestato, nell'ambito di una conferenza stampa, la sua preoccupazione per la diffusione in Svizzera della variante britannica.

In arrivo il vaccino di Moderna - Mentre in tutto il paese prosegue la campagna di vaccinazione (oggi in Ticino è partita la somministrazione ai cittadini over 85 residenti presso il proprio domicilio), Swissmedic ha annunciato l'omologazione temporanea del preparato di Moderna.