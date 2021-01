Più di mille morti nel Canton Zurigo a causa del Covid

ZURIGO - Sono ormai 1006 nel canton Zurigo i morti per il Covid-19 dall'inizio della pandemia. Nel cantone più popoloso della Svizzera - 1,5 milioni di abitanti - sono oggi 401 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 87 in terapia intensiva e 57 collegati a ventilatori.

Secondo i dati del Dipartimento cantonale della sanità, sono in totale 75'523 le persone risultate positive al nuovo coronavirus. L'età mediana (con una metà più giovane e una metà più anziana) delle persone decedute è di 85,5 anni, e di 41 anni per le persone positive al virus. Il tasso di positività nel cantone è passato nelle ultime due settimane dall'11,0 al 15,7%.

Secondo i dati l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il tasso di positività a livello nazionale negli ultimi 14 giorni è stato del 16,4% per i test PCR e del 13,9% per i test antigenici rapidi. In Svizzera, 484'506 persone sono risultate positive al coronavirus e 7695 sono morte dall'inizio della pandemia.