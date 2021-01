La notte più fredda dell'inverno

LUGANO - Una notte gelida ha investito tutta la Svizzera. Sul Glattalp è stata registrata una temperatura di -30.7 gradi. Anche a Samedan e sul Passo del Forno il termometro ha segnato i -25 gradi.

Ma non c'è bisogno di andare in montagna per trovare temperature ben al di sotto dello zero. Alcune zone pianeggianti hanno fatto registrare una temperatura con due cifre sotto lo zero.

Anche MeteoSvizzera segnala per il Ticino temperature ovunque nella notte sotto lo zero. A Lugano alle 8.00 del mattino si registravano -1,5 gradi, a Stabio -4.5, a Locarno Monti -2.2, a Magadino / Cadenazzo -6.1 e a Piotta -13.4.

Oltre Gottardo questa mattina è arrivata anche la nebbia, che in combinazione con le basse temperature aumenta il pericolo di imbattersi in strade fortemente ghiacciate.