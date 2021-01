Onere fiscale, la Svizzera centrale si conferma un paradiso

BERNA - In media, in Svizzera il carico fiscale rappresenta il 24,7% (24,9 nel 2020) del potenziale di risorse economiche di Cantoni e Comuni per il 2021. Il Ticino e i Grigioni si situano poco sopra la media (circa 26%), indica una nota odierna dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF). I Cantoni Romandi i più svantaggiosi, mentre la Svizzera centrale si conferma un "paradiso".

L'indice di sfruttamento fiscale per il 2021 calcolato dall'AFF mostra in che misura i contribuenti sono gravati in media dalle imposte di Cantoni e Comuni. A livello nazionale, rispetto al 2020 lo sfruttamento fiscale è leggermente diminuito (2020: 24,9 %).

In 17 Cantoni il carico fiscale ha subito un calo che, rispetto agli anni precedenti, è però di scarsa entità in numerosi Cantoni. La diminuzione più marcata riguarda Berna. Otto Cantoni hanno registrato un aumento, in particolare Friburgo e Svitto.

In generale la classifica cantonale è cambiata di poco. Soprattutto nella parte bassa e al vertice della graduatoria l’ordine rimane pressoché identico. Nella Svizzera centrale Zugo (valore più basso con l'11%), Svitto, obvaldo, Nidvaldo sono ancora chiaramente al di sotto della media nazionale.

In alcuni Cantoni della Svizzera occidentale l'onere fiscale si situa al di sopra della media: Ginevra rimane il Cantone con lo sfruttamento fiscale più alto (34,1%). Seguono, in ordine discendente, Neuchâtel, Vaud, Giura, Basilea Città, Vallese, Friburgo.

Anche nella parte centrale della classifica si osservano solo pochi cambiamenti. Se si considera tutta la graduatoria, gli spostamenti riguardano principalmente due Cantoni: mentre Berna guadagna due posizioni, Friburgo ne perde tre.