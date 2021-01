Berna chiama, i Cantoni rispondono (subito)

BERNA - La Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha accolto positivamente l'annullamento delle eccezioni riguardanti le misure anti coronavirus, deciso oggi dal Consiglio federale. Un inasprimento degli interventi potrebbe risultare inevitabile.

Il numero di casi in Svizzera è decisamente troppo elevato, si legge in un comunicato odierno. La situazione, nel corso dei giorni di festa, non è migliorata e in più si è aggiunta la nuova variante del virus nettamente più contagiosa.

Proprio per questo c'è comprensione per la fine delle eccezioni, ma Confederazioni e Cantoni dovranno agire in modo ancora più intenso nelle prossime settimane.