Covid, oltre 4'000 casi e 98 vittime in Svizzera

BERNA - 4'020 nuovi casi di coronavirus in Svizzera. Il dato diffuso questa mattina dall'Ufficio federale della sanità pubblica si riferisce alle ultime 24 ore. I test effettuati (PCR e antigenici) sono stati 24'906: il 15,8% è risultato positivo. Gli ospedali svizzeri, in questo lasso di tempo, hanno accolto altri 208 pazienti affetti da Covid-19. Purtroppo, si registrano anche 98 decessi.

Sull’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 45'041. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 521,02. Il tasso di riproduzione della malattia, ovvero la media di quante persone vengono contagiate da una infetta, è attualmente dello 0,89.

232 contagi in Ticino - In Ticino, nelle ultime 24 ore, 232 persone sono risultate positive al virus, per un totale di 24'370 dall'inizio della pandemia. Purtroppo vengono annunciati anche 6 nuovi decessi, il che porta il totale delle vittime a 806.



tio/20min

I dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 465'981 persone. I ricoveri sono stati 19'205 e i decessi 7'369. I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 3'734'227. L'incidenza della malattia in Svizzera ha raggiunto i 43 196,32 casi ogni 100'000 abitanti.

Isolamento e quarantene - Le persone attualmente in isolamento sono 20'951: altre 35'510 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nella quale si trovano anche 2'277 cittadini elvetici rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

tio/20min