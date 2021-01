Il 2021 inizia con un tuffo nel lago

GINEVRA - La pandemia non ha scoraggiato alcuni impavidi ginevrini che oggi, come da tradizione, hanno inaugurato l'anno buttandosi nelle tutt'altro che tropicali acque (sette gradi) del lago Lemano. Fra curiosi e bagnanti, i presenti erano una cinquantina.

Contrariamente al solito, il bagno di Capodanno non è stato organizzato ufficialmente, a causa delle restrizioni in vigore per contenere la pandemia di coronavirus. Il numero dei partecipanti è in effetti stato inferiore alle due edizioni precedenti, che ne contavano almeno cento.

La convivialità ha qua e là reso difficile il mantenimento delle distanze sociali. In ogni caso, ha constatato sul posto Keystone-ATS, più di un bagnante indossava la mascherina.

