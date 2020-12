Test a tappeto nel comprensorio di Laax: quattro positivi

LAAX - Il piano di protezione del comprensorio sciistico di Flims Laax Falera passa anche dai test-Covid. Test che sono stati effettuati a tappeto tra il 22 e il 24 dicembre scorsi, sia sul personale degli impianti sia su residenti e turisti. Il risultato? Su oltre duemila test, soltanto quattro sono risultati positivi.

Nei tre giorni in questione, si sono volontariamente sottoposti al test 980 residenti delle località Flims, Laax o Falera e 926 proprietari di abitazioni secondarie o turisti. In precedenza l'operazione ha toccato anche oltre 500 dipendenti. I residenti sono risultati tutti negativi. Due persone positive sono invece state rilevate tra i non residenti, altrettante tra i collaboratori. Per loro è scattato l'isolamento.

Markus Wolf, CEO del gruppo Weisse Arena proprietario degli impianti, traccia un bilancio positivo dell'esperienza. E sottolinea che l'operazione ha permesso di confermare il basso numero di contagi nell'area.