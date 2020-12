Una fioritura da record al Papiliorama

FRIBURGO - È sbocciata oggi presso il Papiliorama di Kerzers (FR) un'infiorescenza di aro titano (Amorphophallus titanum), considerata la più grande del mondo. Un altro esemplare dovrebbe fiorire nei prossimi giorni, ha indicato il giardino zoologico e botanico.

Le infiorescenze si trovano in una serra non accessibile al pubblico - che tra l'altro può visitare la struttura solo in modo limitato a causa della pandemia - ma possono essere osservate grazie a una webcam.

Nel 2016 il Papiliorama ha ricevuto in prestito dal Giardino botanico di Basilea una di queste erbe, originarie di Sumatra, e da allora l'ha accudita. La pianta si è poi divisa in diversi esemplari. L'infiorescenza, che può raggiungere i tre metri di altezza, produce tra l'altro un odore simile a quello di una carcassa in decomposizione per attirare insetti.

Papiliorama Kerzers