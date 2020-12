Monopattini Momo e Maserati a rischio incendio

BERNA - Jumbo-Markt ha dovuto effettuare un'operazione di richiamo per alcuni monopattini elettrici marchiati Momo e Maserati. Come riferisce l'Ufficio prevenzione infortuni, infatti, non si può escludere che in caso di pioggia l’acqua penetri nella custodia della batteria, provocando così un pericolo di incendio e infortunio.

I clienti in possesso di uno dei monopattini elettrici in questione sono pregati di non utilizzarli più e di riportarli in una filiale Jumbo, dove saranno riparati gratuitamente.