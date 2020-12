Niente acquisti dopo Natale: Soletta chiude anche i negozi

SOLETTA - A causa della situazione epidemiologica difficile, anche a Soletta dal 27 al 31 di dicembre al più tardi negozi e mercati abbasseranno la saracinesca. Lo ha deciso il Consiglio di Stato secondo cui misure protettive più severe sono ormai ineludibili.

Con questa decisione comunicata oggi, Soletta segue l'esempio di Argovia, dove i negozi sono già chiusi. Rimarranno aperti a Soletta i punti vendita di prodotti alimentari e quei negozi che offrono prodotti di uso quotidiano, come le farmacie.

Anche a Soletta, come in altri Cantoni, i contagi non accennano a diminuire. Per evitare di sovraccaricare le strutture ospedaliere, nonché proteggere le case di riposo e di cura, il governo cantonale si è quindi deciso a compiere questo passo.

Le autorità hanno anche respinto tutte le richieste di apertura degli impianti sciistici di Balmberg, Grenchenberg, Hohe Winde e Holderbank. Tali rifiuti potrebbero essere riconsiderati qualora la situazione dovesse migliorare nettamente.