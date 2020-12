La denuncia delle ginnaste non rimane inascoltata

BERNA - Serve un cambiamento, a ogni livello, nello sport di punta ed è importante prendere misure per proteggere i giovani in tutte le discipline sportive. È quanto emerso in occasione della riunione online del 10 novembre 2020 tra la consigliera federale Viola Amherd e i rappresentanti della Federazione svizzera di ginnastica (FSG) e di Swiss Olympic. «I fatti avvenuti al centro nazionale di allenamento FSG di Macolin (le ginnaste hanno denunciato i metodi di allenamento e i maltrattamenti subiti, la cultura della paura e gli abusi psicologici) sono assolutamente inaccettabili».

La Confederazione ha quindi deciso di fare qualcosa di pratico. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha incaricato lo studio di avvocatura Rudin Cantieni (Rudin Cantieni Rechtsanwälte SA) di Zurigo di eseguire una perizia per indagare sui casi riguardanti abusi e intimidazioni nel campo della ginnastica artistica e ritmica.

Lo studio di avvocatura dovrà inoltre stabilire, con l’aiuto di esperti indipendenti, se i meccanismi attuali volti a proteggere i giovani sportivi sono sufficienti. Si esaminerà anche la necessità di azione in altri sport paragonabili alla ginnastica ritmica e artistica. Le regole e gli strumenti in vigore per individuare e prevenire questo tipo di eventi e il ruolo dei differenti organi responsabili saranno al centro delle analisi. Il rapporto dovrà essere presentato entro l’estate 2021 e dovrà proporre raccomandazioni sulle misure che i vari attori dello sport dovranno prendere per garantire che fatti simili non si riproducano. In seguito i risultati saranno valutati dal DDPS che trarrà le debite conclusioni.

La volontà del capo del DDPS e degli ambienti sportivi di creare un servizio di sostegno e di segnalazione indipendente a livello nazionale è parte integrante delle riflessioni in corso. Attualmente, in collaborazione con Swiss Olympic, l’UFSPO sta elaborando le basi necessarie per la creazione di questo servizio, che dovrà essere a disposizione di tutte le discipline sportive e di tutti i livelli, dagli atleti, agli assistenti, ai genitori e dovrà essere operativo dal 1° gennaio 2022.