10'002 contagi e 391 ricoveri nelle ultime 72 ore

BERNA - 10'002 nuovi casi di coronavirus in Svizzera. Il dato diffuso questa mattina dall'Ufficio federale della sanità pubblica si riferisce alle ultime 72 ore. In media, sono 334 i nuovi casi giornalieri del fine settimana. I test effettuati (PCR e antigenici) sono stati 93'453: il 10.7% è risultato positivo. Gli ospedali svizzeri, da venerdì mattina, hanno accolto altri 391 pazienti affetti da Covid-19 (mediamente 130 al giorno). Mentre, purtroppo, si registrano anche 201 decessi (67 in media).

122 contagi in Ticino - In Ticino, nelle ultime 24 ore, 122 persone sono risultate positive al virus, per un totale di 20'902 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche nove decessi, il che porta il totale delle vittime a 703. Negli ultimi 14 giorni il nostro cantone è tornato a essere quello che presenta l'incidenza più alta di tutta la Svizzera con 987.22 casi ogni centomila abitanti (vedi cartina) seguito da San Gallo con 972.



Ufsp

Il Ticino è tornato a essere il cantone più colpito dalla malattia.

Più di 55'000 casi in due settimane - Osservando i dati delle ultime due settimane i contagi sono stati 58'442 (media 4'174 al giorno), le ospedalizzazioni 1'651 (119 ogni 24 ore) e i decessi 984 (70 al giorno). La curva dei contagi settimanali (vedi grafico) è abbastanza stagnante (come per il Ticino) su alti livelli e nell'ultima settimana ha fatto segnare una lieve e preoccupante crescita che ha costretto il Consiglio federale a prendere ulteriori provvedimenti. Le nuove restrizioni, che prevedono - tra le altre cose - la chiusura di bar, ristoranti e impianti sportivi, entreranno in vigore domani e dureranno almeno fino al 22 gennaio 2021.



Tio.ch / 20 minuti

La curva dei contagi continua a stagnare su alti livelli.

I dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 413'991 persone. I ricoveri sono stati 16'803 e i decessi 6'204. I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 3'349'768. L'incidenza della malattia in Svizzera ha raggiunto i 4'788.91 casi ogni 100'000 abitanti.

Isolamento e quarantene - Le persone in isolamento sono 33'801: altre 36'336 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 408 cittadini elvetici rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

Ufsp