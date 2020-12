Sulle piste nonostante il Covid: la polizia vallesana promette di vigilare

SION - Con sempre più cantoni che chiudono le stazioni sciistiche per far fronte alla pandemia di Covid-19, gli occhi sono puntati su quelli che, almeno per il momento, non hanno ancora decretato un simile provvedimento.

Oltre al Ticino, fra di essi figura il Vallese che, casa di alcune delle località sciistiche più famose della Svizzera, promette di vigilare sul rispetto delle norme anti coronavirus. «Più di 200 agenti saranno ogni giorno all'opera su tutto il territorio cantonale con un'attenzione particolare alle stazioni sciistiche», scrive la polizia cantonale in un comunicato odierno.

Questi poliziotti, continua la nota, «veglieranno in particolar modo affinché le misure anti Covid-19 siano rispettate da tutti». Non multe a tutto spiano, assicura la cantonale, ma piuttosto «una forte presenza sul terreno» e «prevenzione». Solo «in caso di violazione grave delle misure di protezione sanitaria le violazioni saranno denunciate al Ministero pubblico», precisa. Già nelle scorse settimane, la presenza della polizia nelle località sciistiche vallesane era percettibile, come testimoniano anche alcune immagini diffuse dalla polizia.

Vantando il proprio «forte legame» con i vallesani e con gli albergatori del cantone, la polizia cantonale spiega infine di contare «sulla solidarietà e la responsabilità di tutti».

PolCa Vallese