5'058 contagi e 102 decessi in Svizzera

BERNA - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 5'058 nuovi casi di coronavirus, in lieve diminuzione rispetto a ieri (5'625). Un numero che comunque conferma la stagnazione su alti livelli dei contagi. In base alle cifre dell'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp), i nuovi decessi sono 102 e altre 216 persone sono state ricoverate in ospedale.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 40'330 test, con un tasso di positività del 12,5%. Sull'arco di due settimane, il numero totale d'infezioni è 57'304 e l'incidenza della malattia si attesta a 662,8 casi ogni 100'000 abitanti.



Dall'inizio della pandemia, 399'511 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 3'215'236 test effettuati nel nostro Paese. In totale si contano 5'883 decessi e il numero di persone ricoverate è salito a 16'228.

Attualmente ci sono 30'185 persone in isolamento e 22'472 entrate in contatto con queste ultime sono state poste in quarantena. A queste si aggiungono altre 275 persone di ritorno da un Paese a rischio.

