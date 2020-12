Migros ha informato il laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) del contenuto troppo elevato di ossido di etilene nel muesli Farmer Croc Semi & noci.

L’USav, pertanto, raccomanda di non consumare il prodotto in questione. Migros, intanto, lo ha immediatamente ritirato dalla vendita e ha avviato un richiamo.

In caso di assunzione prolungata e ripetuta di semi di sesamo contaminati da ossido di etilene non si può escludere un pericolo per la salute. L’USAV raccomanda di non consumare questo prodotto.

Prodotto in questione: Farmer Croc Semi & noci, 500 g

Numero dell’articolo: 1042232000

Termine minimo di conservazione: 12.02.2021

Cosa devono fare i consumatori interessati? In caso di assunzione prolungata e ripetuta di semi di sesamo contaminati da ossido di etilene non si può escludere un pericolo per la salute. L’USAV raccomanda di non consumare questo prodotto.