Ossido di etilene in olio di sesamo “Manor bio”

BERNA - L'olio di sesamo della marca "Manor Bio" ha un contenuto troppo elevato di ossido di etilene: lo hanno comunicato al laboratorio cantonale di Turgovia, al laboratorio cantonale di Basilea Città e all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) l'importatore Oleificio Sabo e Manor.

Non si può escludere un pericolo per la salute, indica in una nota l'USAV, raccomandando di non consumare il prodotto in questione.

Si tratta dell'Olio di sesamo (2,5 dl) della marca "Manor Bio", lotto N606 con termine di conservazione al 15.08.2021, venduto da Manor Food Märkte, Farmy.ch, precisa l'USAV.