Adozioni dallo Sri Lanka: il mea culpa di Berna

BERNA - Il Consiglio federale riconosce le gravi mancanze delle autorità federali e cantonali nelle quasi 900 adozioni di bimbi dello Sri Lanka tra gli anni Settanta e Novanta. Esprimendo rammarico, assicura agli adottati il sostegno nella ricerca delle origini e verificherà la prassi attuale in materia di adozioni.

Il governo ha pubblicato oggi un rapporto in risposta a un postulato del dicembre 2017. L'atto parlamentare dell'allora consigliera nazionale Rebecca Ruiz (PS/VD) faceva riferimento a uno scandalo per certi versi noto da tempo, ma riemerso con prepotenza in quell'autunno in seguito a un programma televisivo olandese, che ha richiamato l'attenzione sull'esteso traffico di bambini tra lo Sri Lanka e diversi paesi europei.

In Svizzera, le numerose irregolarità, alcune delle quali molto gravi, nelle procedure di adozione di neonati e bimbi in tenera età srilankesi sono state dimostrate in uno studio della Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) pubblicato alla fine di febbraio. Il Consiglio federale le fa proprie nel suo rapporto. «Non è facile comprendere il mancato intervento delle autorità», scrive il governo.

Ma il documento pubblicato oggi va oltre, in particolare in due ambiti: il sostegno alla ricerca delle origini da parte degli adottati e l'analisi della situazione attuale in merito al tema delle adozioni internazionali in Svizzera.

Gli adottati possono ritrovarsi ad affrontare difficoltà enormi nella ricerca delle loro origini. Tali questioni saranno approfondite nell'ambito di un gruppo di lavoro congiunto con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Esso dovrà approfondire la questione del sostegno offerto alle persone interessate e formulare proposte concrete per apportare miglioramenti rapidi e mirati.

Sull'altro fronte, per tutelare maggiormente i bambini nel settore delle future adozioni internazionali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è incaricato d'istituire un gruppo di esperti, che dovrà analizzare in modo approfondito il sistema svizzero e proporre soluzioni, anche attraverso riforme legislative, per assicurare che il bene del minore costituisca il fulcro delle procedure internazionali di adozione.