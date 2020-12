Nei supermercati il Covid non c'è

ZURIGO - Nonostante la pandemia e i dubbi sull'opportunità di grandi feste e incontri familiari la grande distribuzione non è confrontata a un calo degli acquisti e conta di fare buoni affari nel periodo natalizio: è quanto emerge da un'indagine fra le più grandi catene di supermercati condotta dall'agenzia Awp.

Migros, ad esempio, si aspetta che anche quest'anno nelle liste della spesa saranno presenti classici come la fondue di formaggio o la chinoise, tagli di carne di prima scelta, nonché salmone affumicato e tacchino. Il concorrente Coop fa sapere per bocca di un portavoce di aspettarsi «una domanda elevata come negli anni precedenti». La richiesta di vini è per esempio già aumentata.

Le insegne cambiano, ma la musica rimane uguale anche presso gli altri attori del ramo. «Stiamo riscontrando una forte domanda sia per i nostri articoli natalizi che per quelli standard», indica Aldi. Finora non si osserva alcuna differenza rispetto agli altri anni. Lidl attira i clienti nei negozi con una promozione della fondue cinese: «Abbiamo nascosto in 200 confezioni buoni acquisti da 100 franchi».

Denner osserva un comportamento di consumo simile a quello del 2019 e sottolinea come il periodo natalizio sia caratterizzato da tradizioni a cui i clienti si aggrappano. «Si tratta non da ultimo di conservare un pezzo di normalità in tempi di coronavirus» spiega un addetto stampa.

Non si sbilanciano invece ancora su previsioni i centri commerciali. I responsabili del Glattzentrum di Wallisellen (ZH) osservano che dall'introduzione dell'obbligo della mascherina si è notato che i clienti acquistano meno, ma in modo più mirato.

Una sfida importante per il settore sarà quest'anno quella di canalizzate al meglio i flussi di clienti, per evitare che gli acquisiti natalizi siano all'origine di un aumento dei contagi di coronavirus. Migros vuole quindi incoraggiare gli acquirenti a fare la spesa in anticipo e, se possibile, non nelle ore di punta. La cooperativa consiglia inoltre di fare le compere da soli e non in coppia. I clienti sono pure invitati ad acquistare i prodotti a lunga durata e i regali il prima possibile.