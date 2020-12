5'041 nuovi casi in Svizzera, positivo il 15,2% dei test

BERNA - Anche oggi i nuovi casi di coronavirus registrati in Svizzera nelle ultime 24 ore sono sopra i cinquemila, esattamente 5'041 (ieri erano 5'089). Lo si evince dall'odierno bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica, che parla di 33'067 tamponi effettuati con un tasso di positività pari al 15,2% (ieri era il 14,9%).

Le autorità sanitarie segnalano purtroppo anche 87 nuovi decessi (stesso dato di ieri). Le morti complessive legate al Covid-19 salgono così a quota 5'290, mentre le persone risultate positive in laboratorio al coronavirus salgono complessivamente a 386'695.

E per 212 svizzeri si è reso necessario un ricovero in ospedale. La pressione sulle strutture sanitarie, dunque, resta alta. Tanto che il Consiglio federale ha deciso di mettere in consultazione una serie di misure per rallentare la diffusione dei contagi ed evitare che la curva torni a salire, ma anche che rimanga in una situazione di stallo a livelli alti. Misure che però stanno suscitando le reazioni dei Cantoni, tra chi pensa di "avere già fatto abbastanza" e chi invece vorrebbe tornare alla "situazione straordinaria". La seduta decisiva a Berna è prevista domani.

In Svizzera, sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 52'598. L'incidenza è di 608,44 casi ogni 100'000 abitanti n(ieri era 600,25, il giorno precedente 592,84).