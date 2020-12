Non usate il condimento al sesamo Kikkoman

BERNA - Attenzione al condimento sesamo della marca Kikkoman che viene venduto presso Migros, Migros Online / LeShop, perchè potrebbe avere un contenuto troppo elevato di ossido di etilene. Il prodotto in questione è il Sesame Dressing (250 ml) della marca Kikkoman e potrebbe essere dannoso per la salute. L’importatore Delico e Migros hanno già informato l’ufficio per la protezione dei consumatori e di veterinaria di San Gallo, il laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). «In caso di assunzione prolungata e ripetuta di semi di sesamo contaminati da ossido di etilene non si può escludere un pericolo per la salute» fa sapere L’USAV che raccomanda di non consumare questo prodotto.