Mascherine trasparenti agli insegnanti degli allievi sordi

LOSANNA - Delle mascherine trasparenti saranno messe a disposizione degli insegnanti vodesi che lavorano con allievi sordi. Questo dovrebbe risolvere il problema che si pone per chi ha problemi di udito e, con le attuali misure anti-Covid, in classe non riesce più a leggere il labiale dei docenti.

Queste speciali mascherine, sulle quali le verifiche per assicurarsi della qualità sono durate diverse settimane, saranno fornite nel corso di dicembre. Lo ha rivelato oggi la consigliera di Stato socialista Cesla Amarelle, rispondendo oralmente a una domanda durante la seduta del Gran Consiglio.

Amarelle ha aggiunto che in futuro potrebbero essere distribuite anche ad altre categorie. Fra queste rientra chi insegna a scolari non di lingua madre, i logopedisti e chi lavora per il primo ciclo delle elementari.