Volare? Secondo gli esperti costerà di più

ZURIGO - Il cuore delle entrate per le compagnie aeree è sempre stato il cliente "aziendale". Il 10-15% dei passeggeri che volano in Business o First Class pesano fino al 40% delle entrate per queste società, come riferisce il programma SRF "Heute Morgen".

Ma sono proprio questi viaggiatori d'affari che stanno sparendo. Il motivo? Le aziende hanno iniziato a tenere riunioni virtuali invece di lasciare che i loro dipendenti facciano il giro del mondo. E hanno intenzione di continuare a farlo anche dopo la pandemia. È semplicemente più economico.

Calo fino 36 percento - Secondo l'esperto di compagnie aeree J. Sorenson, i voli d'affari non raggiungeranno mai più i livelli del 2019. Secondo lui, saranno inferiori dal 19 al 36 percento e non si riprenderanno mai.

Pertanto, le compagnie aeree dovranno inventarsi qualcosa per recuperare questa perdita. Potrebbero tagliare gli orari dei voli o volare meno frequentemente verso alcune destinazioni. Un altro piano è quello di espandere la gamma dei cosiddetti posti premium economy.

Più premium economy - Si tratta di posti di fascia economica che offrono un po' più comfort: più spazio per le gambe, cibo più gustoso, orari di check-in preferiti, ad esempio. Secondo il direttore generale di Swiss, Thomas Klür, ciò dovrebbe attirare i clienti business attenti ai prezzi, nonché i turisti che cercano un po' più di comodità.

E se a breve e medio termine è probabile che i prezzi dei voli rimangano stabili, o addirittura diminuiscano leggermente a causa della forte concorrenza, a lungo termine tuttavia - secondo Sorenson -, aumenteranno, anche in vista della tassa sul CO₂.