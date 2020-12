Johnson & Johnson chiede l'approvazione del suo vaccino

BERNA - Swissmedic esamina il vaccino anti-COVID-19 di Janssen mediante la procedura di rolling review. La società farmaceutica Janssen-Cilag del gruppo sanitario Johnson & Johnson ha presentato presso Swissmedic la scorsa settimana una domanda d’omologazione per il vaccino candidato Ad26.COV2.S. Janssen ha presentato la domanda per il vaccino su base vettoriale quasi contemporaneamente anche in Europa e in Canada.

Swissmedic sta esaminando con la massima celerità anche questa domanda. Nella procedura di rolling review, le aziende non devono attendere che tutti i documenti necessari siano disponibili, ma possono presentare i risultati degli studi in corso non appena li hanno a disposizione. In questo modo Swissmedic potrebbe essere in grado di prendere in anticipo una decisione su una prima omologazione, in modo che la popolazione svizzera possa disporre rapidamente di vaccini sicuri, efficaci e qualitativamente ineccepibili.

Il vaccino candidato anti-COVID-19 Ad26.COV2.S è un vaccino vettoriale ricombinante basato su un adenovirus umano. Questa piattaforma dell’azienda viene utilizzata anche per sviluppare e produrre altri vaccini. I virus vettoriali stimolano la produzione di anticorpi contro il nuovo coronavirus nelle cellule immunitarie umane.

Con quest’ultima domanda d’omologazione Swissmedic sta attualmente esaminando quattro vaccini candidati anti-COVID-19. I produttori di vaccini decidono se e quando presentare domanda d’omologazione presso Swissmedic. Swissmedic si sta preparando da mesi per le procedure di omologazione dei vaccini contro il coronavirus e ha già pianificato e assegnato le risorse umane per le verifiche scientifiche.