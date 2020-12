9'809 contagi e 327 ricoveri nel weekend

BERNA - 9'809 nuovi casi di coronavirus in Svizzera. Il dato diffuso questa mattina dall'Ufficio federale della sanità pubblica si riferisce alle ultime 72 ore. Di media, sono 3'269 i nuovi casi giornalieri del fine settimana. I test effettuati (PCR e antigenici) sono stati 60'058: il 16.3% è risultato positivo. Gli ospedali svizzeri, da venerdì mattina, hanno accolto altri 327 pazienti affetti da Covid-19 (109 di media al giorno). Mentre, purtroppo, si registrano anche 176 decessi (59 in media).

116 contagi in Ticino - In Ticino, nelle ultime 24 ore, 116 persone sono risultate positive al virus, per un totale di 17'374 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche nove decessi supplementari, il che porta il totale delle vittime a 598. Negli ultimi 14 giorni il nostro cantone è quello che presenta l'incidenza più alta di tutta la Svizzera, ovvero 866,31 casi ogni centomila abitanti (vedi cartina).



Ufsp

Il Ticino è di nuovo (triste) capolista per quanto riguarda l'incidenza della malattia.

Più di 50'000 casi in due settimane - Osservando i dati delle ultime due settimane i contagi sono stati 51'482 (media 3'677 al giorno), le ospedalizzazioni 1'684 (120 ogni 24 ore) e i decessi 1'024 (71 al giorno). La curva dei contagi settimanali (vedi grafico) si sta appiattendo anche se, per ora, non si nota alcun segnale di una discesa marcata.



Tio.ch / 20 minuti

Anche giovanissimi in ospedale - La maggior parte dei ricoveri nell'arco temporale tra il 23 novembre e il 6 dicembre concerne persone sopra gli 80 anni (527). Ma non sono solo gli anziani a finire in ospedale. Dal grafico riportato dall'Ufsp risultano anche una novantina di ospedalizzati nella fascia d'età che va dai 40 ai 49 anni e una quarantina in quella tra i 30 e i 39. La statistica mostra che anche per alcuni giovanissimi si è reso necessario un ricovero ospedaliero: quattro tra i 10 e i 19 anni e quindici tra gli 0 e i 9.







Ufsp

Calo dell'età media dei ricoverati - Rispetto alla prima ondata l'età media delle persone ricoverate è calata: tra marzo e maggio era infatti di 69 anni, contro i 63 anni in questa seconda ondata. Tra marzo e ottobre, la durata media del ricovero è stata di nove giorni, precisa l'Ufsp nel suo bollettino. Il soggiorno più breve è stato di un giorno e il più lungo di 181 giorni. In terapia intensiva, la durata media del ricovero è salita a 12 giorni. In base alle statistiche il 79% dei pazienti ricoverati aveva una o più malattie preesistenti: nello specifico pressione alta, diabete, malattie cardiovascolari, respiratorie o renali croniche.

I dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 354'306 persone. I ricoveri sono stati 14'368 e i decessi 5'024. I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 2'896'303. L'incidenza della malattia in Svizzera ha raggiunto i 4'098 casi ogni 100'000 abitanti.

Isolamento e quarantene - Le persone in isolamento sono 29'172: altre 28'848 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 185 cittadini elvetici rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

Tio.ch / 20 minuti