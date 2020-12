SAN GALLO - È stata una notte di neve e incidenti quella appena trascorsa nel canton San Gallo. Sono infatti una dozzina le automobili che sono uscite fuori strada a causa del manto nevoso che ha ricoperto le carreggiate e di un equipaggiamento non adeguato alle condizioni meteorologiche. L'auto che è finita contro una guardrail a Gossau, ad esempio, aveva ancora le gomme estive.

Fortunatamente tutti gli incidenti avvenuti hanno comportato solamente danni materiali ai veicoli e nessun ferimento. Ma la polizia, in una nota, mette in guardia tutti i conducenti: «Uno stile di guida adeguato alle condizioni meteorologiche e l'equipaggiamento invernale sono fondamentali per guidare in sicurezza». Ed evitare, aggiungiamo noi, incidenti.

Polizia canton San Gallo