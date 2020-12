La Svizzera si prepara per vaccinare sei milioni di persone

BERNA - Regno Unito e Russia: sono questi i primi paesi in cui sono scattate le campagne di vaccinazione contro il coronavirus. Ma presto partirà anche in Svizzera. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) prevede infatti di poter somministrare le prime dosi durante il prossimo mese di gennaio. E per l'operazione si parla di 70'000 vaccinazioni al giorno, con l'obiettivo di coinvolgere sei milioni di persone fino alla prossima estate.

Entro gennaio anche nel nostro paese dovrebbe essere autorizzato il primo vaccino, come afferma Virginie Masserey, responsabile della Sezione malattie infettive dell'UFSP, interpellata dalla NZZ am Sonntag. L'intenzione è di rendere disponibili le dosi in tutta la Svizzera.

In diversi cantoni la fase organizzativa sarebbe già in una fase avanzata. Altri stanno ancora valutando se sia il caso di allestire dei centri temporanei di vaccinazione. Questi potrebbero trovare posto in palestre, strutture della protezione civile, ospedali, studi medici o farmacie.

Nel programma di vaccinazione s'intende dare la priorità ai gruppi a rischio. Non soltanto le persone anziane, ma anche diabetici, persone con malattie polmonari croniche o con la pressione alta. Perché questi cittadini abbiano un accesso rapido al vaccino, si conta sull'aiuto dei medici di famiglia: spetterebbe a loro contattare e informare i pazienti.