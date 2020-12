«Parlarne. Trovare aiuto»: la salute mentale ai tempi del coronavirus

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Il Coronavirus ha avuto un impatto sulla tua salute mentale? No Non saprei dirlo In parte, ma non in modo tale da dover chiedere aiuto Sì Altro Cosa ha impattato (se c'è) sulla tua salute? Nulla, per fortuna ho retto il colpo La disoccupazione / perdita del lavoro I problemi finanziari venutisi a creare La paura per la mia salute La paura per la salute dei miei familiari La solitudine I conflitti familiari Altro [{"keyQ":"q_knpipa"},{"keyQ":"q_vsrbsg"}] Vota Risultati Il Coronavirus ha avuto un impatto sulla tua salute mentale? No 20% (10 voti) 20% Non saprei dirlo 12% (6 voti) 12% In parte, ma non in modo tale da dover chiedere aiuto 22% (11 voti) 22% Sì 43% (21 voti) 43% Altro 2% (1 voto) 2% Cosa ha impattato (se c'è) sulla tua salute? Nulla, per fortuna ho retto il colpo 16% (12 voti) 16% La disoccupazione / perdita del lavoro 9% (7 voti) 9% I problemi finanziari venutisi a creare 6% (5 voti) 6% La paura per la mia salute 19% (15 voti) 19% La paura per la salute dei miei familiari 23% (18 voti) 23% La solitudine 14% (11 voti) 14% I conflitti familiari 6% (5 voti) 6% Altro 5% (4 voti) 5% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1478411,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1093415","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_knpipa":{"a":{"a_1jcbgr":"No","a_ujiu0h":"Non saprei dirlo","a_2fb6j":"In parte, ma non in modo tale da dover chiedere aiuto","a_uyztok":"Sì","a_74ogsv":"Altro"},"q":"Il Coronavirus ha avuto un impatto sulla tua salute mentale?","t":"0"},"q_vsrbsg":{"a":{"a_1jcbgr":"Nulla, per fortuna ho retto il colpo","a_eeew3":"La disoccupazione / perdita del lavoro","a_jm2u5a":"I problemi finanziari venutisi a creare","a_2izq7w":"La paura per la mia salute","a_2iwiq4":"La paura per la salute dei miei familiari","a_slb56s":"La solitudine","a_5w3e4b":"I conflitti familiari","a_rfzuwe":"Altro"},"q":"Cosa ha impattato (se c'è) sulla tua salute?","t":"1"}}}

BERNA - Mancanza di contatti sociali, preoccupazioni economiche, paure esistenziali, la scomparsa di una persona cara. L’emergenza coronavirus getta nell’insicurezza molte persone e può alterare gli equilibri della nostra vita. Giovedì 10 dicembre, a tal proposito, una giornata d’azione svizzera richiamerà l’attenzione sulle conseguenze dell’emergenza per la salute mentale.

All’insegna del motto «Parlarne. Trovare aiuto», l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), insieme a diversi media e organizzazioni, intende rafforzare la salute mentale ai tempi del coronavirus contribuendo a far cadere i tabù sull’argomento e far conoscere offerte d’aiuto. Il fatto che i problemi mentali siano considerati un tabù impedisce a molte persone di cercare aiuto.

Storie di vita e strategie - Durante la giornata d’azione le persone colpite spiegheranno come hanno vissuto e superato le sfide degli ultimi mesi, indicando così quali conseguenze può avere la pandemia sulla salute mentale. Le organizzazioni specializzate mostreranno quali offerte hanno messo in campo per aiutare le persone colpite e spiegheranno dove rivolgersi per accedere facilmente a un aiuto. Parlare dei problemi, cercare e accettare aiuto è una strategia importante per superare i momenti difficili quando le proprie risorse o quelle delle persone che si hanno intorno non bastano più. La giornata d’azione si rivolge anche alle persone senza problemi mentali, che possono fornire un aiuto attivo osservando il loro ambiente sociale e parlando con le persone se hanno la sensazione che queste non si sentano bene.

Tra gli anziani aumenta il sentimento di isolamento - L’emergenza dovuta al nuovo coronavirus pesa nuovamente di più sull’umore delle persone in Svizzera. Studi e sondaggi sullo stato d’animo generale della popolazione svizzera nell’autunno del 2020 indicano che, anche se la capacità di resistenza della popolazione resta alta, il 15 per cento circa si sente male o molto male. Tra le persone a partire dai 65 anni aumenta il sentimento di esclusione e di isolamento. I giovani si sentono più spesso infelici. Inoltre un terzo della popolazione non sa a chi rivolgersi in una situazione di emergenza. Nella fascia di età 15-25 anni si tratta addirittura del 45 per cento.