Col tunnel di base, Grigioni più vicini a Milano

COIRA - Con il cambio di orario, che avverrà il 13 dicembre, nel canton Grigioni crescerà l'offerta dei trasporti pubblici. A comunicarlo in una nota odierna è l'Ufficio retico dell'energia e dei trasporti.

Per quel che riguarda i collegamenti FFS con l'esterno del cantone, vi sarà un InterCity supplementare con partenza da Zurigo verso Coira alle 22.38 e dal capoluogo grigionese verso la città sulla Limmat alle 21.08.

Un ulteriore collegamento alle 17.37 completa la cadenza semioraria nelle ore di punta. Potenziato anche il servizio nei weekend. Inoltre, il venerdì sera alle 16.11 da Berna partirà un treno diretto per Coira.

Novità si segnalano anche per le Ferrovie retiche: nei giorni feriali a partire da Ilanz ci sarà un nuovo collegamento di primo mattino alle 5.24, che garantirà la coincidenza a Coira con l'InterCity per Zurigo. Sulla tratta Landquart-Klosters-Davos circolerà un nuovo collegamento quotidiano in partenza alle 23.55, in modo che gli utenti della Prettigovia e di Davos possano beneficiare anch'essi del della coincidenza per Zurigo.

Fra le altre cose, nei fine settimana l'offerta prevista dall'orario tra Landquart e Davos rispettivamente St. Moritz sarà poi potenziata.

Più vicini a Milano - Oltre all'ampliamento dell'offerta delle linee di bus a Coira, con la messa in esercizio della galleria di base del Ceneri, la durata del viaggio da Bellinzona verso Lugano e Milano si ridurrà di circa 15-20 minuti. Di questo approfitteranno anche i Grigioni, con una coincidenza a Bellinzona.

I Grigioni beneficeranno inoltre di tempi di percorrenza più brevi e di un raddoppio dei collegamenti con l'area metropolitana di Monaco di Baviera grazie a diversi adeguamenti edilizi e tecnici apportati alla rete ferroviaria tedesca. La tratta Coira-Monaco durerà 3 ore e 53 minuti anziché 4 ore e 35.