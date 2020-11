8'782 casi nel weekend, il 16% dei test ha dato esito positivo

BERNA - 8.782 nuovi casi di coronavirus in Svizzera. Il dato diffuso questa mattina dall'Ufficio federale della sanità pubblica si riferisce alle ultime 72 ore. Come di consueto, infatti, Berna non riferisce i numeri del contagio nel weekend. Di media, sono 2'927 i nuovi casi giornalieri del fine settimana. I test effettuati (PCR e antigenici) sono stati 54'817: il 16% è risultato positivo. Gli ospedali svizzeri, da venerdì mattina, hanno accolto altri 399 pazienti affetti da Covid-19 e bisognosi di cure (133 di media al giorno). Mentre, purtroppo, si registrano anche 195 decessi (65 in media).



Tio.ch/20 minuti

L'evoluzione della pandemia in Svizzera - è stato più volte detto anche negli incontri con la stampa da Berna - sta registrando nelle ultime settimana un leggero rallentamento (come si può notare anche dal grafico qui sopra). Che però non deve far abbassare la guardia, in particolar modo perché la pressione sugli ospedali non diminuisce.

Ticino e Grigioni - In Ticino, nelle ultime 24 ore, 128 persone sono risultate positive al virus, per un totale di 15'795 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche quattro decessi supplementari, il che porta il totale delle vittime a 542. Nei Grigioni, le autorità sanitarie indicano 57 nuove infezioni da ieri (5'098 in totale). Il bilancio delle vittime è rimasto immutato a 97.

Quasi 56'000 casi in due settimane - Osservando i dati delle ultime due settimane i contagi sono stati quasi 56'000 (media 4'000 al giorno), le ospedalizzazioni 1'699 (121 ogni 24 ore) e i decessi 1'023 (71 al giorno).

Anche giovanissimi in ospedale - La maggior parte dei ricoveri nell'arco temporale tra il 16 e il 29 novembre concerne persone sopra gli 80 anni (567). Ma non sono solo gli anziani a finire in ospedale. Dal grafico riportato dall'Ufsp risultano anche una novantina di ospedalizzati nella fascia d'età che va dai 40 ai 49 anni e trentadue in quella tra i 30 e i 39. La statistica mostra che anche per alcuni giovanissimi si è reso necessario un ricovero ospedaliero: quattro tra i 10 e i 19 anni e 23 tra gli 0 e i 9.



Ufsp

I dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 327'072 persone. I ricoveri sono stati 13'192 e i decessi 4'445. I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 2'734'165 di cui l'15.7% è risultato positivo. L'incidenza della malattia ha raggiunto i 152,60 casi ogni 100'000 abitanti.

Isolamento e quarantene - Le persone in isolamento sono 32'902: altre 38'305 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 296 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

Ufsp