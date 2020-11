Imprese responsabili e materiale bellico: è l'ora della verità

BERNA - È giunta l'ora della verità per l'iniziativa popolare “Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente” e per quella “Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico”: alle dodici in punto, in tutta la Svizzera si sono chiuse le urne. Ed è partito il conteggio delle schede.

Secondo il più recente sondaggio di 20 minuti e Tamedia, per la proposta sul finanziamento del materiale bellico si prospetta un chiaro “no”. Si parla invece di un “sì” risicato per le imprese responsabili.

I risultati

Iniziativa “Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente”

I cantoni che hanno già detto "no" - La proposta è già stata bocciata nei Cantoni Appenzello Esterno (56,52%), Argovia (56,93%), Glarona (52,86%), Nidvaldo (67,8%), Sciaffusa (52,76%), Svitto (68,43%) e Zugo (64,76%).

Il Giura dice "sì" - Primo cantone ad approvare l'iniziativa, il Giura ha detto "sì" con il 68,69% dei consensi alla proposta per imprese responsabili.

Risultato in bilico - La sorte dell'iniziativa popolare resta incerta. Secondo l'istituto gfs.bern, che opera per conto della SSR, il risultato dell'odierna votazione federale sul tema si annuncia serrato e per il momento non si delinea ancora alcuna tendenza chiara.

Per quanto riguarda il Ticino, dopo lo spoglio delle schede in 85 comuni su 111, il "sì" è in vantaggio con il 54,2%. Quasi ultimato il conteggio nei Grigioni (103 municipi su 105), dove invece è il no a prevalere con il 55,5%.

Anche se si assicurasse la maggioranza del Popolo, il testo potrebbe però non ottenere quella dei Cantoni, molto difficile e altrettanto necessaria, ha spiegato alla televisione svizzerotedesca SRF il politologo Lukas Golder.

L'iniziativa chiede che le aziende che hanno la loro sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in Svizzera debbano rispettare i diritti umani riconosciuti e le norme ambientali internazionali. Ciò vale anche per i danni provocati da società all'estero che le imprese elvetiche controllano economicamente.

Iniziativa “Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico”

I cantoni che hanno già detto "no" - La proposta è già stata bocciata nei Cantoni Appenzello Esterno (63,62%), Argovia (63,52%), Glarona (66,03%), Nidvaldo (75,18%), Sciaffusa (58,44%) e Svitto (74,24%).

"Sì" del Giura - Con il 55,01% dei consensi il Giura ha accolto l'iniziativa.

Verso un 58% di "no" - Secondo i rilevamenti dell'istituto gfs.bern per conto della SRG SSR, l'iniziativa "Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico" verrebbe bocciata nella misura del 58%.