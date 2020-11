Sfilata di ciclisti in barba alle norme anti-Covid

LOSANNA - Un centinaio di ciclisti hanno manifestato ieri sera a Losanna nell'ambito di un corteo sulle due ruote denominato "Critical mass". L'obiettivo di questa dimostrazione, che in diverse città si tiene ogni ultimo venerdì del mese, è di ostruire la circolazione stradale per denunciare la morsa del traffico motorizzato sullo spazio pubblico.

Il corteo è iniziato attorno alle 18.00 e i ciclisti hanno poi sfilato lungo il centro della città di Losanna - perturbando in alcuni momenti il traffico - e si sono poi dispersi solo poco dopo le 20.00.

Tuttavia, ieri i ciclisti oltre a danneggiare gli automobilisti, hanno infranto anche il divieto di riunirsi in luogo pubblico imposto dal Canton Vaud per cercare di limitare la diffusione del coronavirus. Questo assembramento «ha chiaramente infranto» le direttive legate al Covid-19, ha indicato oggi Sébastien Jost, portavoce della polizia losannese. Per identificare gli organizzatori, che saranno in seguito denunciati, è stata aperta un'inchiesta.