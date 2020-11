BERNA - Nei semi di sesamo della marca Naturaplan è stato rilevato un contenuto eccessivo di ossido di etilene. In caso di assunzione prolungata e ripetuta di semi di sesamo contaminati da ossido di etilene non si può escludere un pericolo per la salute. LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha raccomandato oggi di non consumare il prodotto. Coop ha immediatamente ritirato il prodotto dalla vendita e ha avviato un richiamo.