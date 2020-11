Covid, in Svizzera altri 4'509 casi e 79 decessi

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera e nel Liechtenstein si segnalano altri 4'509 casi di coronavirus, 79 nuovi decessi e 198 ospedalizzazioni. Lo comunica oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica. Si parla di 689,8 casi ogni centomila abitanti (negli ultimi quattordici giorni).

Dall'inizio dell'emergenza, nel nostro paese si contano complessivamente 313'978 casi, 4'109 decessi e 12'584 ricoveri.

In Svizzera sono stati effettuati altri 28'740 test Covid-19 (PCR e antigenici), di cui il 15,7% è risultato positivo.

Attualmente 27'768 persone si trovano in isolamento in quanto positive al coronavirus. Sono invece 31'906 i contatti che si trovano in quarantena. E 301 le persone in quarantena dopo essere rientrata da un paese considerato a rischio.

La situazione in Ticino - In Ticino i numeri relativi alla pandemia sono anche oggi relativamente stabili. Per le ultime ventiquattro ore le autorità sanitarie cantonali segnalano altre 214 persone positive, 5 decessi e 26 nuovi ricoveri.

Nelle strutture sanitarie ticinesi sono stati dimessi 22 pazienti. Ora se ne contano 362 ricoverati col coronavirus, di cui 42 in cure intense.