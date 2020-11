«Vanno promosse le maschere in tessuto certificate»

BERNA - Con una petizione, Greenpeace chiede al Consiglio federale di promuovere maggiormente le maschere in tessuto certificate. Secondo l'organizzazione il governo, nella sua lotta contro il coronavirus, ha trascurato l'ambiente.

Se la produzione di mascherine in tessuto certificate non diventa una priorità, ci saranno gravi danni per l'ambiente, si legge in un comunicato odierno.

La petizione, che dovrebbe venir depositata domani mattina, conta 19'500 firme. Per mostrare i danni provocati dalla situazione, l'organizzazione ambientalista ha raccolto in poco più di tre settimane 1'650 foto di mascherine usa e getta abbandonate sulle strade svizzere.

Secondo Greenpeace, altri Paesi come Canada e Paesi Bassi si impegnano maggiormente su questo tema.