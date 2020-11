«L'Italia non può dirci di chiudere»

BERNA - Chiudere le piste da sci per evitare una terza ondata. L'Italia lo ha fatto e - stando a quanto scrive La Repubblica - avrebbe avviato dei contatti con i paesi vicini, Svizzera compresa, per invitarli a fare lo stesso. Una proposta che non piace ai gestori di impianti elvetici.

«L'Italia non ha chiuso le spiagge durante l'estate» ha commentato a tio.ch/20minuti il presidente della Federazione svizzera del turismo, Niccolò Paganini. «Non vedo perché adesso debbano dirci cosa fare».

Certo una eventuale "fuga" di sciatori italiani sulle montagne elvetiche - vista la chiusura della stagione invernale oltre confine - sarebbe una buona notizia per il turismo. «Siamo pronti ad accoglierli in sicurezza» assicura Berno Stoffel: il presidente di Funivie Svizzere esclude che si possa arrivare a un "accordo alpino" per il blocco degli impianti. «Se ne era già parlato durante l'estate, ma con un nulla di fatto. Berna ha approvato i nostri piani di protezione, è irrealistico tornare indietro».