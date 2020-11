Un capriolo bianco al Tierpark

GOLDAU - Un giovane capriolo quasi interamente bianco vive da qualche mese nel Tierpark di Goldau (SZ). L'animale possiede una variazione di colorazione rara in natura, ma non si tratta di un albino, in quanto ha delle macchie marroni sulla testa e sul collo.

Il cucciolo è stato consegnato in primavera a un proprietario di capre da parte di sconosciuti, precisa in una nota odierna il parco faunistico della Svizzera centrale. Apparentemente, essi credevano si trattasse di un capretto.

Il capriolo è stato in seguito trasferito al Tierpark. Generalmente, la struttura libera in natura questi animali dopo averli allattati, ma in questo caso ha preferito conservarlo, in modo da evitare che la popolazione dei boschi della zona subisse modifiche al colore del pelo.

Tierpark Goldau