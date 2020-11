La richiesta del PS: «Ci vuole una strategia per affrontare una nuova ondata»

BERNA - Per evitare di essere travolti da una terza ondata, la Confederazione e i cantoni devono formulare una strategia uniforme e comprensibile al posto dell'attuale "patchwork" di provvedimenti, dando la precedenza alla protezione degli individui davanti alle preoccupazioni sui costi finanziari della crisi.

Lo chiede il Partito socialista (PS), che domanda anche maggiori mezzi per il personale sanitario, giacché la crisi e le sue conseguenze non scompariranno da un giorno all'altro. Inoltre, le misure di aiuto economico devono essere prorogate e ancorate a lungo termine.

In una nota diffusa oggi, il PS afferma di non poter più accettare tutte queste morti e sofferenze della popolazione. Per evitare di dover chiedere al Consiglio federale di prendere il timone della situazione qualora si dovesse annunciare un'altra ondata pandemia, la Confederazione e i Cantoni devono presentare insieme una strategia coerente per affrontare le conseguenze sanitarie, sociali ed economiche della crisi.