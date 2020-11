Sesamo indiano «pericoloso»

BERNA - Zwicky AG richiama una serie di prodotti a base di sesamo. Durante le ispezioni è stato riscontrato che i semi, originari dell'India, contengono residui di ossido di etilene e non si può quindi escludere un grave rischio per la salute in caso di consumo, indicano l'azienda e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una nota.

I clienti che hanno acquistato questi articoli presso il punto vendita dell'azienda a Müllheim-Wigoltingen (TG) devono astenersi dal consumarli e riportarli in negozio, dove riceveranno un rimborso. Il richiamo vale per i "Semi di sesamo", i "Saladgoodies semi di sesamo tostati", i "Saladgoodies croustinis peperoni", i "Saladgoodies mix di semi" e "mix di semi tostati".