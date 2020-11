In Svizzera 6'739 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore

BERNA - Prosegue la costante e leggera stabilizzazione, iniziata gli scorsi giorni, del numero di infezioni di coronavirus in Svizzera e nel Liechtenstein.

Oggi l'Ufficio Federale di Sanità Pubblica (UFSP) ha infatti segnalato altri 6'739 contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Con i 6'924 di ieri, i 8'270 dell'altro ieri e i 5'980 di martedì, l'aumento vissuto nelle scorse settimane sembra rallentare, in quanto si erano toccati picchi di oltre 10'000 casi in un giorno.

In seguito, l'UFSP ha dichiarato che ci sono stati tra ieri e oggi anche altri 262 ricoveri e 97 decessi, una cifra simile al livello degli scorsi giorni. Virginie Masserey, capo della sezione controllo delle infezioni dell'Ufficio federale di Sanità Pubblica, aveva dichiarato a riguardo che tali numeri «sono ancora troppo elevati».

I tamponi effettuati tra ieri e oggi sono inoltre stati 32'765, 20,6% dei quali è risultato positivo.

Le persone in isolamento sono infine al momento 31'907: altre 36'573 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 1'048 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

I dati odierni completano il quadro generale relativo al coronavirus in Svizzera. Dall'inizio della pandemia, nel nostro paese ci sono stati 257'135 contagi, 2'960 decessi e 9'975 ricoveri.

In Ticino, lo ricordiamo, sono stati oggi segnalati 346 nuovi casi e 5 decessi.