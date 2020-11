Zurigo lancia la "City Card" per i sans-papiers

ZURIGO - Dopo un ripensamento, il municipio di Zurigo vuole migliorare la situazione dei circa 10'000 sans-papiers che vivono nella città sulla Limmat e lancia la "Züri City Card", una carta d'identità valida per tutti i suoi abitanti.

Soltanto due anni fa, l'esecutivo cittadino aveva respinto una simile idea, ma nel frattempo il consiglio comunale ha votato una mozione a favore di una richiesta in tal senso. L'iniziale rifiuto era stato motivato da quella che era considerata una misura poco efficace, in particolare per quel che riguarda la protezione degli immigrati privi di documenti durante i controlli di polizia.

In una conferenza stampa convocata oggi, lo stesso esecutivo ha invece sottolineato l'intenzione di migliorare nel limite del possibile la situazione dei migranti sans-papiers con alcune misure, fra cui appunto la "City Card".

Il nuovo documento, disponibile per tutti i cittadini, dovrebbe permettere ai sans-papiers di identificarsi più facilmente, ad esempio quando cercano un alloggio o quando hanno a che fare con le autorità.

Un'altra misura prevista è la stesura di un contratto di prestazione con uno studio medico che garantirà assistenza ai sans-papiers. Il municipio sottolinea inoltre di avere già aumentato il sostegno finanziario al centro che a Zurigo offre consulenza ai sans-papiers: il centro Spaz (Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich) è stato dotato di un nuovo posto a tempo parziale, per far fronte alla forte richiesta di consulenze legate al coronavirus.

Malgrado questi sforzi, l'esecutivo della più grande città svizzera rimane dell'idea che siano in primo luogo la Confederazione e i Cantoni a doversi impegnare per migliorare le condizioni di vita dei sans-papiers. L'esecutivo rosso-verde della città sulla Limmat esige ad esempio che i sans-papiers di lunga data siano regolarizzati in condizioni di trasparenza e integrati nel mercato del lavoro.

L'idea della cosiddetta "Züri City Card" è stata lanciata da alcune organizzazioni che si sono ispirate ad un'esperienza lanciata a New York, dove una tessera d'identità garantisce l'accesso alle prestazioni dell'amministrazione cittadina.

L'idea della "City Card" è stata lanciata anche a Berna e a Ginevra, dove le autorità hanno regolarizzato nel giro di due anni 2390 immigrati privi di documenti nell'ambito di un'operazione denominata Papyrus.