Fiocco rosa allo zoo di Basilea: ecco Rohaya

BASILEA - Lieto evento allo zoo di Basilea: lo scorso 4 novembre poco dopo le 16.30 è nata Rohaya, una piccola giraffa.

«Un'ora dopo la sua nascita era già in piedi», indica la direzione del giardino zoologico in un comunicato odierno, aggiungendo che la struttura, nota come Antilopenhaus (casa delle antilopi), attualmente in ristrutturazione, ospita ora cinque esemplari di giraffa del Kordofan, una sottospecie presente dal 2011 nel parco basilese.

Zoo Basilea