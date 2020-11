Coronavirus in Svizzera: la curva si sta appiattendo?

BERNA - «I dati sono incoraggianti, ma la situazione resta seria». È quanto ha detto ieri il ministro della sanità Alain Berset, nell'ambito di una visita nel Canton Giura. Una visita in cui non ha mancato di manifestare la preoccupazione per la situazione negli ospedali.

Nel frattempo oggi a livello nazionale sono stati segnalati 5'980 casi accertati di coronavirus. Un dato, questo, in calo rispetto alla scorsa settimana, quando in più occasioni erano state superate le diecimila unità. Si contano però, sempre nelle ultime ventiquattro ore, 243 nuove ospedalizzazioni e altri 107 decessi legati al Covid-19.

Come di consueto, oggi a Berna ha luogo una conferenza informativa in cui viene fatto il punto della situazione. È previsto l'intervento di Urs Germann (collaboratore scientifico dell'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità UFPD), Samia Hurst (vicepresidente della Task Force nazionale per il coronavirus), Stefan Kuster (capo della sezione malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità pubblica), del divisionario Yvon Langel (comandante della divisione territoriale 1 dell'esercito svizzero), Thomas Steffen (rappresentante dell'Associazione dei medici cantonali della Svizzera), Andreas Stettbacher (incaricato del Consiglio federale per il servizio sanitario coordinato) e Boris Zürcher (capo della direzione del lavoro della SECO).

La situazione in Svizzera - Il primo a parlare è Stefan Kuster, dell'Ufsp, che ha introdotto le cifre più recenti presentando dei grafici (consultabili qui), che mostrano la tendenza di casi, ricoveri e ospedalizzazioni. L'incidenza è negli ultimi 14 giorni è di 1'166 ogni 100'000 abitanti. Un confronto europeo mostra che la Svizzera ha ancora un'incidenza piuttosto elevata. La Germania ha un'incidenza di 280, l'Italia di 680, la Francia di 970 e solo il Belgio è superiore al nostro paese: 1'300.

Inoltre, giornalmente sono stati effettuati numerosi test rapidi, il cui tasso di positività è all'incirca lo stesso dei test classici PCR, spiega Kuster.

Nonostante a livello nazionale si notino i primi segnali di un possibile appiattimento della curva, la situazione negli ospedali è ancora tesa. «Il numero di casi e di ricoveri deve diminuire ancora affinché la situazione possa definirsi più tranquilla», ha spiegato Kuster, affermando che è «ancora troppo presto per dire se le misure adottate dal Consiglio federale abbiano innescato un'inversione di tendenza».

