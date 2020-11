Un consigliere nazionale ricorre contro l'obbligo della mascherina

SVITTO - Il consigliere nazionale dell'UDC Pirmin Schwander ricorre contro il governo di Svitto - suo cantone di residenza -, reo a suo avviso di aver esteso «senza alcuna base scientifica» l'obbligo di indossare la mascherina protettiva deciso dal Consiglio federale.

Del reclamo, inoltrato al Tribunale amministrativo cantonale, ha riferito stamattina il quotidiano "Bote der Urschweiz". Il tribunale dovrà stabilire se l'obbligo "generalizzato" delle mascherine non interferisca in modo eccessivo con i diritti fondamentali, ha dichiarato il deputato svittese ai microfoni di Radio SRF.

Schwander chiede in particolare al tribunale di far capo a una perizia scientifica per chiarire quali siano i vantaggi effettivi delle mascherine obbligatorie. Lo stesso Consiglio federale - sottolinea il consigliere nazionale UDC - in primavera aveva detto che le misure più importanti contro la pandemia sono le norme d'igiene e di distanziamento.

A causa dell'impennata di casi di coronavirus, il canton Svitto si era visto costretto già nelle scorse settimane a dichiarare la "situazione particolare".