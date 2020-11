Il Vallese mobilita 90 aspiranti infermieri

SION - Per far fronte alla difficile situazione sanitaria causata dal coronavirus, studenti in infermieristica vallesani sono chiamati a dare man forte nelle strutture sanitarie del cantone. Si tratta di novanta giovani che stanno già effettuando uno stage, che sarà così prolungato di due settimane.

In un comunicato, la Scuola universitaria professionale vallesana (HES-SO Valais-Wallis) spiega che i giovani "mobilitati", che sono accompagnati da personale formatore, si trovano già in ospedali, cliniche, centri medico-sociali e case per anziani medicalizzate per uno stage pratico di otto settimane. L'istituto ricorda poi che una ventina di aspiranti infermieri di una scuola specializzata di Visp (VS) erano già stati "requisiti" in ottobre.

Tra una decina di giorni la HES-SO Valais-Wallis e le autorità cantonali faranno il punto della situazione.