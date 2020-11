10'128 nuovi casi in Svizzera, ospedalizzate 399 persone

BERNA - Sono 10'128 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera. Se ieri era stato sfondato per la prima volta il muro dei diecimila casi giornalieri, oggi superano le duecentomila unità le persone risultate positive al Covid-19 da inizio pandemia nel nostro Paese. 202'504 per l'esattezza.

Ben il 26,2%% dei 38'727 tamponi effettuati ha evidenziato un'infezione da SARS-CoV-2.

In Svizzera si registrano anche 399 nuove ospedalizzazioni (29 in Ticino) e 62 decessi.

Le persone attualmente in isolamento perché malate di Covid-19, nel nostro Paese, sono 46'069. Altri 42'679 loro contatti sono in quarantena. Una situazione nel quale si trovano anche 8'127 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato "a rischio".

Nel frattempo, le nuove infezioni in Ticino comunicate oggi dall'Ufficio del medico cantonale sono 452. Quattro le vittime.

Ieri, in conferenza stampa, è stato chiesto ad Alain Berset se esista una previsione sulla saturazione del sistema ospedaliero. «La grande domanda non sono i letti e i ventilatori, ma il personale - ha risposto il consigliere federale -. Un letto senza personale è inutile. Riteniamo, tuttavia, di poter gestire la situazione se le nostre misure funzionano e riusciamo a ottenere un forte appiattimento della curva».