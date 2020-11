Anche Friborgo chiude bar e ristoranti

FRIBORGO - Il Consiglio di Stato friburghese ha deciso un nuovo giro di vite contro il coronavirus. A partire da domani alle 23:00 - e fino al 30 novembre - resteranno chiusi ristoranti, bar, teatri, cinema, palestre e piscine.

Per sottolineare la gravità della situazione, il governo cantonale ha tenuto oggi a Granges-Paccot (FR) una nuova conferenza stampa in corpore, dopo quella di venerdì per annunciare lo stato di situazione straordinaria. Le nuove misure sono state definite «indispensabili per tentare di frenare la progressione della pandemia».

Dopo Giura, Ginevra e Neuchâtel, Friburgo è il quarto Cantone a chiudere ristoranti e infrastrutture per il tempo libero. Il Vallese aveva mostrato la strada due settimane fa limitando gli orari dei ristoranti e chiudendo allo stesso tempo i luoghi dedicati alla cultura.