Peter Spuhler è il nuovo Console onorario russo a Zurigo

ZURIGO - La Russia ha nominato Peter Spuhler, ex consigliere nazionale UDC e presidente del cda di Stadler Rail, Console onorario a capo del consolato russo a Zurigo. Lo ha confermato a Keystone-ATS ieri sera l'ambasciata russa a Berna.

Quest'ultima aveva in precedenza ricevuto il permesso dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di riaprire il consolato, che era chiuso dall'ottobre 2018, e di nominare Spuhler. Il distretto consolare comprende i cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo e Turgovia, ha precisato l'ambasciata.

I russi residenti in queste regioni potranno in futuro rivolgersi a Spuhler per ottenere il sostegno dello Stato russo in Svizzera. L'ambasciata di Mosca non ha voluto rivelare il motivo per il quale è stato scelto Spuhler. Non è nemmeno chiaro quando l'imprenditore turgoviese assumerà ufficialmente le sue nuove funzioni.

In merito alla nomina di Spuhler si era creata un certa confusione, poiché una settimana fa il DFAE aveva fatto il nome dell'ex consigliere nazionale, ma quest'ultimo aveva detto di non saperne niente. Mercoledì l'ambasciata russa aveva detto a Keystone-ATS di non voler comunicate dettagli «finché non saranno completate le necessarie procedure protocollari per la nomina del Console onorario della Russia a Zurigo».

Stadler Rail, e quindi anche il presidente Peter Spuhler, ha una vasta rete di collegamenti con la Russia. L'azienda è stata uno degli sponsor della cerimonia d'inaugurazione del nuovo edificio della rappresentanza svizzera a Mosca. Alcuni anni fa la società aveva ottenuto un importante ordine dall'operatore ferroviario russo Aeroexpress per un valore di circa 400 milioni di franchi.