GINEVRA - Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si trova in quarantena dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Ghebreyesus ha specificato di non avere sintomi della malattia.

"Sono entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 - ha twittato -. Sto bene e non ho sintomi, ma nei prossimi giorni sarò in quarantena, in linea con i protocolli dell'OMS, e lavorerò da casa".