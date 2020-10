Altri 9'207 casi, 279 ricoveri e 52 decessi

BERNA - Non accenna a fermarsi la diffusione della pandemia nel nostro Paese. La cifra record di contagi registrata ieri (9'386) è infatti stata sfiorata anche oggi. I dati odierni contabilizzano infatti 9'207 infezioni nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri restano stabili anche le ospedalizzazioni (279), mentre crescono in maniera marcata i decessi (52 contro i 31 di ieri). Il tasso di positività dei tamponi rimane alto e si attesta al 24.1% dei 38'211 test effettuati (ieri 26.6%).

Berna mostra la via - Una situazione estremamente difficile che due giorni fa ha portato il Consiglio federale a emanare nuove disposizioni per cercare di contenere questa seconda ondata ed evitare nel contempo un nuovo lockdown. Misure che però possono essere ulteriormente inasprite dai Cantoni, ai quali Berna lascia libertà di «interventi mirati» a dipendenza della loro situazione epidemiologica.

«Interventi mirati» permessi ai Cantoni - Le differenze tra i Cantoni è infatti notevole e - sebbene la crescita esponenziale dei casi sia ormai una (triste) realtà quasi in tutto il Paese - ci sono regioni più colpite di altre. È il caso della Romandia. O del Canton Giura che proprio oggi ha deciso la chiusura totale di bar e ristoranti e il divieto di assembramenti superiori alle cinque persone per evitare il collasso di un sistema ospedaliero che è già al limite. In una situazione complicata si trovano pure i nosocomi zurighesi, che attualmente dispongono di soli 400 letti e 48 posti di terapia intensiva non occupati.

I dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 154'251 persone. I decessi sono stati 2'037 e i ricoveri 6'979. I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 1'933'386, di cui l'8.6% è risultato positivo. Il tasso di positività delle ultime due settimane è del 23.4%.

La situazione ticinese - Nel nostro cantone si sono registrati 346 nuovi casi per un totale di 7'256 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono pure registrati due decessi con il bilancio delle vittime che sale a 363. Negli ospedali sono ricoverate 139 persone (+16), di cui undici in cure intense (+4).